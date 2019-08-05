İstanbul'da 62 yalı yeni sahiplerini bekliyor

İSTANBUL Boğazı'nın incisi niteliğindeki yalılardan 62'si yeni sahiplerini bekliyor.

İstanbul Boğazı'nın her iki yakasında 366'sı tarihi eser niteliğinde 600 yalı yer alıyor. Yarısından fazlası tarihi eser değerinde olan 62 yalı, 27 yalı dairesi de satış listesinde. Yalı ve yalı dairesi fiyatlarında en büyük etken lokasyon, tarihi değer ve rıhtım uzunluğu. Tarihi eser değeri bulunan yalıların ayrıca tavan yüksekliği de çok önemli. Satılık 62 yalının fiyatları 25 milyon TL ile 550 milyon TL arasında değişirken, yalı dairesi fiyatları ise 8 - 45 milyon TL arasında. Kiralık yalıların fiyatları ise 65 bin TL ile 140-150 bin TL arasında değişiyor.

PAZARLIĞIN BİTİŞ NOKTASINDA İNDİRİMLER

Gayrimenkul Danışmanı Sinem Ayıkcan Yılmaz, "Boğaz hattında şu anda 62 tane satılık yalımız var. Kiralık yalılara inanılmaz bir talep var. Geçen seneden bu zamana baktığımızda aslında telaffuz ettiğimiz rakamlar genellikle aynı" dedi. Yılmaz. daha çok masada bitiş noktasında, pazarlıklarda yalı fiyatlarında indirimler yaşandığını söyledi.

Yılmaz, "Kiralık yalılar 65 bin TL'den başlıyor, 140-150 bin TL'ye kadar çıkıyor. Geçen seneye nazaran rakamlar daha düşük, daha uygun. En son satılan yalı için size örnek vermem gerekirse Anadolu Yakası'nda 140 milyon TL'den satışa çıkardığımız bir yalı, pazarlık masasında 90 milyon TL'ye bitti ve satışı bu rakamdan yapıldı. Kiralık yalılara örnek vermek gerekirse 85-90 bin TL'den pazarladığımız bir yalıyı geçen ay 65 bin TL'ye kiraya verdik." diye konuştu.

BİR YILDA 12 SATIŞ

Sinem Ayıkcan Yılmaz, "İlçe bazında bakarsak Beykoz'da 4, Yeniköy'de 3 tane satıldı, toplamda bir yıl içerisinde 12 yalı satıldı. Aslında bir yalının satış öyküsü ailede jenerasyonun değişmesiyle başlıyor. Yaklaşık 40-50 sene boyunca bir yalı bir ailede kalabiliyor. Ailenin büyümesi, genişlemesi ya da ölümlerin olması, maddi durumlar gibi sebeplerden dolayı satış 40 ile 50 seneyi bulabiliyor" diye konuştu.

SON 1 YILDA YABANCILAR 1 YALI ALDI

Yılmaz, "Yerli müşterilere bakarsak yalılara Ankara ve Bursa'dan çok ciddi talep var. Yabancılarda da özellikle Katar ve İran'dan çok talep geliyor. Son 1 yıl içerisinde Avrupa Yakası'nda Sarıyer'de yabancılara 1 yalı satışı gerçekleşti" dedi.

- İstanbul