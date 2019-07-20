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İstanbul'da 673 polisin katılımıyla operasyon: 217 gözaltı

İSTANBUL'da bugün kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 673 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon 217 kişi gözaltına alındı.

20.07.2019 22:50 İstanbul
İSTANBUL'da bugün kesinleşmiş hapis cezası ve mahkemeler tarafından aranması bulunan kişilere yönelik 673 polisin katılımıyla düzenlenen operasyon 217 kişi gözaltına alındı.


Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından İstanbul'da düzenlenen operasyona 280 ekip, 673 personel katıldı. Sabah başlayan operasyonda ekipler daha önceden tespit edilen 561 adrese eş zamanlı baskın yaptı. İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla yapıldığı öğrenilen operasyonda 217 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişiler arasında adam öldürme suçundan 3,  yaralama suçundan 48, hırsızlıktan 20, gasptan  8, tehdit ve hakaret suçundan 8, fuhuştan 5, cinsel istismar ve cinsel saldırı suçlarından 4 kişinin bulunduğu öğrenildi.


Operasyonda yakalanan kişilerin 2'sinin 20 yıl, 9'nun 10 yıl, 14'nün 5 yıl, 70'nin 2 yıl hapis cezasıyla arandığı belirtildi. Yakalanan şüphelilerden 122'sinin ise çeşitli mahkemelerden Gıyabı Tevkifli olarak arandığı öğrenildi.


Kaynak: DHA
İstanbul, Güncel

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