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İstanbul'da 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

30.11.2019 12:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 12:20İstanbul'da 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Havalimanı'nda gerçekleştirilen operasyonda, 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, elektronik sigara kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında, İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular mercek altına alındı. Varış Öncesi Yolcu Bildirimi Programı ve İstihbarat Bilgi Sistemi üzerinden gerçekleştirilen risk analizi sonucunda, Kazakistan'ın Almatı Havalimanı'ndan İstanbul'a gelecek 6 Kırgızistan uyruklu şahıs riskli bulundu.
Şüpheli şahısları taşıyan uçak, bakanlığın Hava Takip Sistemi üzerinden takip edildi. Uçağın havalimanına inişinin ardından, ekiplerce şüpheli şahıslar fiziki takip altına alındı. Şahıslar, "gümrüğe tabi eşyam yoktur" beyanında bulundukları yeşil hattı kullanarak, yolcu salonundan çıkacakları sırada takipteki muhafaza memurlarınca durduruldu. Şahısların beraberindeki valizler ve sırt çantaları x-ray taramasına alındı.
Taramada şüpheli yoğunluk görülmesi üzerine, bagajlar açılarak arandı. Bu kapsamda şahıslara ait 9 valiz ve 6 sırt çantasında toplam 7 bin 390 paket elektronik sigara tütünü bulundu.
Ele geçirilen elektronik sigara tütünlerini yasalara aykırı olarak Türkiye'ye sokmak isteyen şahıslar hakkında, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli soruşturma başlatıldı.

İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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