Haberler» Güncel» Haber

İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA-İSTANBUL'da 7 ilçede düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, av tüfeği ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

20.08.2019 09:30 İstanbul'da 7 ilçede terör operasyonu: 8 gözaltı

Çağatay KENARLI, İstanbul DHA-İSTANBUL'da 7 ilçede düzenlenen PKK/KCK operasyonunda 8 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda kurusıkı tabanca, av tüfeği ile çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri PKK/KCK tero¨r o¨rgu¨tu¨ne bagˆıs¸ ve propaganda yapan kişileri tespit ederek yakalanması için operasyon kararı aldı. TEM ekipleri gece saatlerinde Atas¸ehir, Kadıko¨y, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, U¨mraniye ve U¨sku¨dar'da es¸ zamanlı yaptığı baskınlarda 8 kişiyi yakalayarak go¨zaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 1 kurusıkı tabanca, 1 av tu¨fegˆi, 15 mermi ve c¸ok sayıda o¨rgu¨tsel dergi, kitap, do¨ku¨man ile şüphelilere ait dijital malzemeler ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 şüphelinin Vatan Caddesi'nde bulunan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:24   Emekli doktor dil öğrenmek için üniversite sıralarında
11:23   Muratpaşalı çocuklar barış için şarkılar söyleyecek
11:22   Tesise dadanan ayıların bal testi kamerada
11:22   DHA İSTANBUL BÜLTENİ-2
11:22   Kayseri turizminin yeni rotası "Koramaz Vadisi"
11:22   Silvan Barajı'nda fiziki gerçekleşme yüzde 60'a ulaştı
11:21   Tugay içerisindeki Ermeni kilisesi restore edilecek