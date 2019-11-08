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İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisine tutuklama istemi

İstanbul'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 DEAŞ şüphelisinden 8'inin tutuklanması istendi.

08.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:30 İstanbul'da 8 DEAŞ şüphelisine tutuklama istemi
'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığında oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 11 DEAŞ şüphelisinden 8'inin tutuklanması istendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin İdlib'de etkisiz hale getirilmesinin ardından sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
Soruşturmayı yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca ifadeleri alınan şüphelilerden 8'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan tutuklanmaları talebiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilirken, 3 şüpheli serbest bırakıldı.
Şüphelilerin nöbetçi hakimlikteki işlemleri sürüyor.
Sevk yazısında
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar savcısı tarafından hazırlanan sevk yazısında, DEAŞ terör örgütü adına İstanbul'da faaliyet yürüten şüphelilerin, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında çalıntı araçla temin edecekleri silahları kullanarak eylem yapmayı planladıkları belirtildi.
İstihbari çalışmalar sonucunda şüpheli H.K'nin 29 Ekim öncesinde şüpheli B.Ç'den silah temin ettiğinin anlaşılması üzerine, DEAŞ eylemlerinin önüne geçilmesi adına operasyona başlandığı anlatılan yazıda, şüphelilerden elde edilen dijital materyallerde DEAŞ terör örgütüne ait videolar, ses kayıtları, örgütün sözde bayrağı gibi çok sayıda malzeme bulunduğu kaydedildi.
İstanbul Valiliği yakınlarındaki İstanbul Defterdarlığı otoparkında park edilmiş ikiz plakalı çalıntı araç bulunduğu belirtilen yazıda, şüpheli T.G'den elde edilen dijital materyallerin birinde, araç GPS'ini devre dışı bırakma konusunda bilgi içeren ekran görüntüsü bulunduğu aktarıldı.
TEM Daire Başkanlığınca hazırlanan MASAK raporunda şüpheli R.K'nin, hakkında "örgüte üye olma" suçundan soruşturma yürütülen veya yargılanan kişilerle para transferi ilişkisi olduğu bilgisinin yer aldığı kaydedilen yazıda, R.K'nin üzerinde görülen ve orantısız olarak kabul edilen 1,2 milyon lirayı ülke içerisinde örgüt faaliyetlerinde kullanılmak üzere koordine ettiğinin değerlendirildiği anlatıldı.
Sevk yazısında, "DEAŞ terör örgütünün elebaşı Bağdadi'nin öldürüldüğü haberlerinden sonra Türkiye'den intikam almak amacıyla eylem yapmak istediğinin değerlendirildiği" kaydedildi.

29 ekim cumhuriyet bayramı, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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