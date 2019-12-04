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İstanbul'da 8 katlı apartmanda korkutan yangın

İstanbul Erenköy'de bir apartmanın 4. katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu.

04.12.2019 09:00 | Son Güncelleme: 04.12.2019 09:00İstanbul'da 8 katlı apartmanda korkutan yangın
'de bir apartmanın 4. katında bulunan daireden yükselen alevler korkuttu. ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınan yangında can kaybı yaşanmazken daire de hasar oluştu. Yangın, gece saat 03.00 sıralarında Kadıköy ilçesi, Göztepe Mahallesi, Avcı Sokak'ta bulunan sekiz katlı bir apartmanın dördüncü katında çıktı. Evin odasında henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede bütün daireyi kapladı. Erenköy İtfaiye İstasyonuna çok yakın bir noktada bulunan apartman dairesindeki yangına ihbar üzerine kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri, Kadıköy itfaiyesinden de destek istedi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken daire içerisinde ki üç kişi kendi imkanlarıyla dışarıya çıktı. Yangın sonucu oluşan yoğun dumandan etkilenen bir kişiye olay yerinde hazır olarak bekletilen ambulans da ilk müdahale yapılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
YÜKSELEN DUMANLAR APARTMAN SAKİNLERİNİ KORKUTTU
Sekiz katlı apartmanın dördüncü katında çıkan yangın, apartman sakinlerinde paniğe neden oldu. Balkonlara çıktığı görülen vatandaşlardan bazıları da apartman dışına çıktı. Polis ekipleri sokak giriş ve çıkışında güvenlik önlemi alırken yangının neden çıktığı da araştırılıyor.
(İHA)

İstanbul, İtfaiye, Erenköy, Güncel

Kaynak: İHA

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