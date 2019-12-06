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İstanbul'da 8 operasyonda, 1089 parça tarihi eser ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1089 parça tarihi eser kurtarıldı.

06.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 06.12.2019 11:38İstanbul'da 8 operasyonda, 1089 parça tarihi eser ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 1089 parça tarihi eser kurtarıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından geçen hafta Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Fatih, Ümraniye, Pendik ve 'da düzenlenen 8 ayrı operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda 1089 parça tarihi eser ele geçirildi.
Eserler arasında, Anadolu arkeoloji tarihinin önemli parçalarından erken tunç çağına ait 4 bin yıllık ana tanrıça heykelciği, Akhamenid ya da Asur dönemi aslan ve boğa figürlü mezar buluntusu altın kolye, 2 bin yıllık Antiokya gümüş ve bronz karışımı bilion define grubu sikkeleri, ejderha başı bronz obje, Osmanlı dönemi el işçilikli gümüş işlemeli kemerler, doğal afetlerden koruduğuna inanılan dua metini ve altın yaldızlı el yazması Kur'an-ı Kerim sayfasının da bulunduğu belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Beykoz, Güncel

Kaynak: AA

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