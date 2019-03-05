İstanbul'da, 874 Metre Uzunluğunda Kavşak Viyadüğü Yapılıyor

İSTANBUL'da, 874 metre uzunluğundaki en büyük katlı kavşak viyadüğü Fikirtepe
'de inşa ediliyor. Kadıköy
Fikirtepe Kentsel Dönüşüm
Projesi kapsamında hayata geçirilen dev kavşak tamamlandığında, İstanbul
trafiğini büyük oranda rahatlatması bekleniyor. Proje hayata tümüyle geçirildiğinde Fikirtepeliler İstanbul'un tüm noktalarına direkt olarak bağlantı sağlayabilecek.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB
) tarafından, Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Bölgesi'ndeki trafiği rahatlatmak amacıyla 4 Aralık
2017 tarihinde başlatılan dev kavşak projesinde çalışmalar hızlandı. Bu kapsamda viyadük ayaklarının yüzde 70'i tamamlanırken, viyadüğe çelik kirişlerin monte edilmesine başlandı. Çalışma kapsamında, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu yapılıyor. 7'si ana yol olmak üzere 18 farklı güzergahtan oluşan kavşak çalışmasında, 1 viyadük ve 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, 1 karayolu altgeçidi, 2 karayolu köprüsü, 3 dere köprüsü, 1 yaya üstgeçidi, 8 bin 718 metre (yaklaşık 9 kilometre) yeni karayolu inşa ediliyor. Projenin 30 Kasım 2019 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
Kadıköy Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında, 160 bin kişinin burada yaşaması öngörülüyor.
İSTANBUL'UN TRAFİK YÜKÜ HAFİFLEYECEK
Çalışma ile mevcut O-1 ve D-100 karayollarının kesişme noktası olan Uzunçayır
Kavşağı'nın, halen çalışmaları süren Fikirtepe Kentsel Dönüşüm Projesi sonrasındaki ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanıyor. Proje tamamlandığında, Fikirtepe Mahallesinin Kadıköy, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Harem
ve Göztepe ile olan Karayolu bağlantıları, mevcut yollara en az trafik yükü getirecek şekilde hizmet verecek.
- İstanul
Güncel
Kaynak: DHA