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İstanbul'da 9 aracın kundaklanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Fatih'te 9 aracın kundaklanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.

23.02.2020 12:22 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:22İstanbul'da 9 aracın kundaklanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı
'te 9 aracın kundaklanmasına ilişkin 2 şüpheli yakalandı.
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gece 03.30 sıralarında Ayvansaray Mahallesi Mumhane Caddesi'nde 9 aracın kundaklanması ilişkin çalışma başlattı.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüten polis, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Görüntülerden, maskeli ve yüzleri kapalı 4 kişinin araçları kundakladığı belirlendi.
Olayı gerçekleştirdikleri belirlenen Barış K. ve Ramazan A. Balat sahil yolunda ticari bir araç içerisinde yakalandı.
Şüphelilerin üzerinden yanmış benzin kokulu eldiven ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Olaya karışan 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü öğrenildi.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü, Polis, Fatih, Güncel

Kaynak: AA

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