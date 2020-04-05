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İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülke genelinde yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler kapsamında İstanbul'da son 9 günde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira para cezası kesildi.

05.04.2020 14:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 14:14
İstanbul'da 9 günde korona virüs denetimlerinde 2 bin 221 kişiye cezai işlem uygulandı
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının ülke genelinde yayılmasının önüne geçilebilmesi için alınan tedbirler kapsamında İstanbul 'da son 9 günde yapılan denetimlerde kuralları ihlal eden 2 bin 221 kişiye 1 milyon 480 bin 29 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Covid-19 salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdürüyor. İstanbul genelinde 28 Mart ile 5 Nisan tarihleri arasında kuralları ihlal eden toplam 2 bin 221 kişi tespit edildi. Toplu taşıma kurallarına uymayan, sosyal mesafeyi ihlal eden, yasağa uymadan faaliyet gösteren işletme sahiplerinin de içinde olduğu toplam 2 bin 221 kişiye toplam 1 milyon 480 bin 29 lira idari para cezası uygulandı. Bu rakamın 20'sini sokağa çıkma yasağı kapsamındaki 20 yaş altı kişiler oluştururken, 95 iş yerinin de mühürlendiği belirtildi. Salgına karşı sıkı denetim kapsamında 43 aracın da trafikten men edildiği açıklandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Koronavirüs, İstanbul, 3. Sayfa
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