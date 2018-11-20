İstanbul'da 9 Katlı Binanın Çatısında Korkutan Yangın

20 Kasım 2018 Salı 17:16



20 Kasım 2018 Salı 17:16

İstanbul Şişli'de 9 katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yanan çatı, evin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay, Mecidiyeköy Mahallesi Lati Lokum Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta bulunan 9 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yanan çatı bir anda dairenin içerisine çökünce yangın daha da büyüdü. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Binada bulunan vatandaşlar kısa sürede tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, dar sokaklar ve hatalı park nedeniyle yangın güçlükle olay yerine geldi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.(İHA)