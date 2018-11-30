İstanbul Adaylığı Konuşulan Binali Yıldırım İçin Yeni Bir Protokol Düzeni Getirilebilir

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan Binali Yıldırım'la ilgili tartışma konusu olan 'protokol sıkıntısına' formül aranıyor.

PROTOKOL FORMÜLLERİ ERDOĞAN'A İLETİLDİ

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, AK Partili bazı hukukçular protokol probleminin aşılması için farklı formüller gündeme getirdi. Bu formüllerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da iletildiği belirtildi. AK Parti kaynakları, Yıldırım'ın seçimlerden sonra 'Cumhurbaşkanı Yardımcısı' yapılacağı iddiasının gerçekçi olmadığını dile getirirken, hem belediye başkanlığı hem de Cumhurbaşkanlığı yardımcısının aynı anda yürütülmesinin 'etik' açıdan da uygun bulunmayacağını değerlendiriyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

MEVCUT PROTOKOLDE 4. SIRADA

Bunun yerine protokol düzeninde değişikliğe gidileceği belirtiliyor. Mevcut İstanbul protokolünde büyükşehir belediye başkanı, garnizon komutanının ardından dördüncü sırada bulunuyor.

Binali Yıldırım

YENİ BİR PROTOKOL DÜZENİ GETİRİLEBİLİR

Ancak AK Parti kurmayları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların protokolde bakanlardan önce geldiğini hatırlatarak "Bu konuda kanuni bir düzenleme yapmaya da gerek yok. İdari bir kararla, yeni bir protokol düzeni getirilebilir. Sayın Yıldırım, İstanbul büyükşehir belediye başkanı olsa bile eski başbakan ve eski meclis başkanı sıfatını koruyacaktır. Gerekirse idari bir kararla, Cumhurbaşkanı dışında kimseyi karşılamak veya uğurlamak zorunda kalmayacağına yönelik de adım atılır" değerlendirmesi yaptı.

Yıldırım'ın, üzerinde taşıdığı 'son Başbakan ve Meclis Başkanı' sıfatının belediye başkanlığının gölgesinde kalmasını istemediği iddia ediliyor.