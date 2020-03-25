Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› 3. Sayfa ››İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı - Haberler

İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da geçtiğimiz günlerde polis tarafından cezaevine götürülürken adliye otoparkında firar eden mahkum yakalandı.

25.03.2020 13:05 | Son Güncelleme: 25.03.2020 13:05
İstanbul'da adliyeden kaçan firari mahkum yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa 'da geçtiğimiz günlerde polis tarafından cezaevine götürülürken adliye otoparkında firar eden mahkum yakalandı. Polis ekipleri, mahkumu saklandığı evin balkonundan itfaiye merdiveni ile çıkardı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, "hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tugay K.(22) adlı bir tutuklu, 13 Mart'ta Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Adliyeye Sevk Timlerince Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilmek üzere Gaziosmanpaşa Adliyesi'nin otoparkına getirildiği sırada firar etmişti. Tutuklunun yakınları tarafından oluşturulan kalabalığın çıkardığı kargaşadan faydalanarak 12 gün önce firar eden zanlının gidebileceği tüm adresleri yakın takibe alan polis, mahkumun izine Gaziosmanpaşa'da ulaştı.

Firar olayının olduğu günden itibaren güvenlik kamera görüntülerini ve zanlının gidebileceği tüm adresleri takibe alan Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, mahkumu dün gece Gaziosmanpaşa Merkez Mahallesinde bulunan bir evde kıstırdı. Firari mahkumun saklandığı evin etrafını kuşatan polis, kapıya vurarak zanlıya "teslim ol" çağrısı yaptı. Zanlı Tugay K., teslim ol çağrısına uymadı. Bunun üzerine zanlı kapıyı açmayınca pencereden veya balkondan atlama ihtimalini değerlendiren polis, olay yerine itfaiye ekibi istedi. Ardından söz konusu adrese yapılan operasyonda Tugay K., saklandığı evin balkonuna uzatılan itfaiye merdiveni ile polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. K.'nın yapılan sorgulamasında, "Yaralama" konusundan suç kaydı olduğu ve "Hırsızlık" suçundan 4 yıl kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi.

Tugay K. sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, K.'nın kaçması için kargaşa çıkaran ve polisi yaralayan diğer şüphelilerin yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler : Gaziosmanpaşa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

15:14: Sih tapınağına gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölü sayısı 25'e çıktı - Haberler 15:13: Sağlık Bakanlığına 32 bin personel alınıyor - Haberler 15:11: Körfez Belediyesi ekipleri yaşlıların yardımına koşuyor - Haberler 15:01: Kayıp uzman çavuşu arama çalışmaları sürüyor - Haberler 15:00: TBMM'nin 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri ertelendi - Haberler 14:15: "Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri - Haberler 14:02: Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu - Haberler 14:00: Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım - Haberler 13:39: Son Dakika: İngiliz Kraliyet Ailesi'nden Prens Charles'ın koronavirüs testi pozitif çıktı - Haberler 13:36: TikTok'da iç çamaşırlı dansı videosu paylaşan Şeyma Subaşı, tepkilerin üzerine hesabını kapattı 12:47: Son Dakika: İran'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 77'ye yükseldi - Haberler 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın