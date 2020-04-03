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İstanbul'da "adrese teslim" sosyal yardım ödemeleri başladı

İstanbul'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamındaki sosyal yardım ödemeleri, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim edildi.

03.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:26
İstanbul'da
İstanbul 'da, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler, İçişleri ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarınca başlatılan uygulama kapsamındaki sosyal yardım ödemeleri, bekçi ve polis ekipleri refakatinde PTT görevlileri tarafından hak sahiplerine teslim edildi.
İstanbul Valiliği koordinesinde kaymakamlıklar bünyesinde sabah saatlerinde toplanan polis, jandarma ve PTT ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevlileri, yardımların dağıtımına ilişkin hazırlık yaptı.
Görevliler, bin liralık yardımları önceden belirlenen adreslere giderek elden teslim etti.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde, "Düzenli Merkezi Sosyal Yardım"dan yararlanan ailelere PTT aracılığıyla bin liralık ödeme yapılıyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında PTT şubelerinde yoğunluk oluşmaması ve önlemleri sekteye uğratmaması için ödemelerin elden teslim edilmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Polis, PTT, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da 'adrese teslim' sosyal yardım ödemeleri başladı - Haberler

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