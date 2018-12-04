İstanbul'da Akaryakıt Kaçakçılığı

04 Aralık 2018 Salı 12:40



04 Aralık 2018 Salı 12:40

İstanbul'da 2 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonda, 3 şüpheli yakalandı.Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mahmutbey Mahallesi Küçükhalkalı Caddesi'ndeki bir tır parkında kaçak akaryakıt satıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.Bu kapsamda tır parkına operasyon düzenleyen ekipler, Ahmet Ş, Oktay P. ve Halil A'yı gözaltına aldı.Tır parkında yapılan aramada, tanklar içerisinde 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.