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İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü vatandaşları kendine hayran bıraktı

İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü vatandaşları kendine hayran bıraktı Vatandaşlar gökyüzünün kızıla bürünmesiyle oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydettiİSTANBUL - İstanbul'da dün akşam gökyüzü kızıla büründü.

19.08.2019 09:29
İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü vatandaşları kendine hayran bıraktı
İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü vatandaşları kendine hayran bıraktı
Vatandaşlar gökyüzünün kızıla bürünmesiyle oluşan manzarayı cep telefonlarıyla kaydetti
İSTANBUL - İstanbul'da dün akşam gökyüzü kızıla büründü. Özellikle boğaz çevresinde oluşan manzara hayran bırakırken, vatandaşlar cep telefonuna sarıldı.
İstanbullular geçtiğimiz Cumartesi yoğun yağış sonrası zor anlar yaşamıştı. Yoğun yağış sonrası dün akşam gökyüzünde muhteşem manzara oluştu. İstanbul semaları kızıla boyanırken, vatandaşlar manzaraya hayran kaldı. Özellikle boğaz çevresinde oluşan manzara vatandaşları mest etti. Vatandaşlar manzaranın fotoğrafını cep telefonuyla çekmek için adeta yarıştı.
İstanbul'da akşam saatlerinde kızıla bürünen gökyüzü vatandaşları kendine hayran bıraktı

İstanbul, Genel

Kaynak: İHA

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