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İstanbul'da akşam saatlerinde korona sessizliği

Sokağa çıkma yasağının ardından akşam saatlerinde İstanbul adeta sessizliğe büründü.

11.04.2020 23:45 | Son Güncelleme: 11.04.2020 23:50
İstanbul'da akşam saatlerinde korona sessizliği
Sokağa çıkma yasağının ardından akşam saatlerinde İstanbul adeta sessizliğe büründü. Sokaklarda polis ve bekçiler dışında kimsenin olmadığı görülürken, kentteki sessizlik drone ile görüntülendi.

İçişleri Bakanlığının korona virüsle mücadele kapsamında yayınladığı genelgeyle, dün gece yarısından itibaren 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta geçerli olmak üzere 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti. Yasağın ardından gündüz saatlerinde olduğu gibi akşam saatlerinde de sokaklar ve caddeler boş kalarak adeta sessizliğe büründü. Sessizliğin hakim olduğu sokak ve caddelerde sadece polis ve gece kartalları olarak bilinen bekçilerin kaldığı görüldü. Kent genelinde polis ekipleri devriye atarak, sokakta gördüğü vatandaşları ise uyararak evlerine girmelerini sağladı. Sokaklardaki sessizlik ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, İstanbul, Polis, 3. Sayfa
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