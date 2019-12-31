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İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması

Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA ANADOLU Gençlik Derneği (AGD), İstanbul'un birçok ilçesinde yılbaşı kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi.

31.12.2019 22:15 | Son Güncelleme: 31.12.2019 22:17
Ali ABLAY, İSTANBUL, DHA ANADOLU Gençlik Derneği (AGD), 'un birçok ilçesinde yılbaşı kutlamalarına karşı alternatif yılbaşı kutlaması düzenledi. Mekke'nin fethinin anlatıldığı program sonunda bir grup genç ilahiler okudu.
Anadolu Gençlik Derneği (AGD), Mekke'nin Fethi'ni, Fatih Ali Emiri Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutladı. Kutlama İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Soğanağa Camii İmamı Kurra Hafız Davut Köse'nin Kuran-ı Kerim okumasıyla başladı. Ardından AGD Fatih Şube Başkanı Hasan Cebeci açılış konuşmasını gerçekleştirdi. AGD Fatih Şubesi'nin düzenlediği kutlamaya katılan yazar Mustafa Uran'ın Mekke'nin fethinin anlam ve önemi hakkında konuştu. Konuşmanın ardından ise etkinlik, tasavvuf musikisi ekibi Talha Özkan ve Ömer Yurddaş'ın gelen konuklara tasavvufi musiki dinletileriyle devam etti. Program, AGD bünyesinde yetişen çocukların şiir, ilahi ve ezgileriyle devam ederken, etkinlik AGD'nin düzenlediği Siyer-i Nebi Yarışması ödülünün verilmesiyle son buldu. Kutlama, İstanbul'un bir çok noktasında eğlencelerle yeni yılın kutlanmasına karşın alternatif bir kutlama olarak düzenlendi. Etkinliğe AGD'nin şube başkanları,Saadet Partisi genel kurulu üyesi ve Fatih İlçe başkanı Muzaffer Selami ve bir çok davetli katıldı.
İstanbul'da alternatif yılbaşı kutlaması

Anadolu Gençlik Derneği, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA


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