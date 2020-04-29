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İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın

Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

29.04.2020 21:28 | Son Güncelleme: 29.04.2020 21:34
İstanbul'da ambalaj atığı toplama ve ayırma tesisinde yangın
Bağcılar Belediyesi Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisi'nde çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Bağcılar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, nedeni henüz belirlenemeyen yangının mesai bitiminde çıktığı belirtilerek, olayda herhangi bir can kaybının olmadığı belirtildi.
Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalede bulunduğu yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Yangının çıktığı tesis, çevre koruma fonksiyonunun yanı sıra nitelikli atıkların tekrar ekonomiye kazandırılmasına da katkı sağlıyor.
Bin 400 metrekarelik toplam kullanım alanına sahip tesiste 60 çalışan ile 13 ambalaj atığı toplama aracıyla aylık ortalama 2 bin ton kağıt, 400 ton pet, 200 ton naylon, 100 ton metal ve 300 tonu cam olmak üzere toplam 3 bin ton ambalaj atığı ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Bağcılar Belediyesi, Bağcılar, Güncel, Haber

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