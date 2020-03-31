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İstanbul'da analiz merkezine baskın kamerada

Güngören'de bir analiz merkezine düzenlenen operasyonda, kullanım süresi dolmuş çok sayıda laboratuvar test kitleri, asılsız düzenlenmiş CE Belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.

31.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:06
Güngören 'de bir analiz merkezine düzenlenen operasyonda, kullanım süresi dolmuş çok sayıda laboratuvar test kitleri, asılsız düzenlenmiş CE Belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.
Alınan bilgilere göre; İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Güngören İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de faaliyet gösteren bir analiz firması ile aynı firmaya bağlı bir şirket tarafından İstanbul ve çevre illerden gönderilen tıbbi maske, eldiven, tulum gibi medikal malzemelerine insan ve hayvan sağlığına tehdit oluşturabilecek nitelikte sahte belge verdiğini tespit etti.
İŞLEM BAŞI 750 EURO
Firmanın, analiz ve herhangi bir laboratuvar testine tabi tutmaksızın, "test ve analiz yapılmış" gibi göstererek; ürünlerin insan, hayvan, bitki sağlığına herhangi bir zararı olmadığına yönelik uluslararası ülkelerce belirlenen standartlara uygun olduğunun belgesini verdiğini belirleyen polis, şirket yöneticilerinin bu yöntemle her işlem için 750 Euro para aldığını saptadı.
FİRMALARA SAHTE BELGELERLE SERTİFİKA VERİLMİŞ
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından geçtiğimiz Cuma günü şirketin Güngören Genç Osman Caddesi üzerinde bulunan merkezine baskın düzenlendi. Operasyonda, iş yeri sahibi Hasan K. (38) ile şirket çalışanı Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) yakalanarak gözaltına alındı. İş yerinde yapılan aramalarda çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş Laboratuvar Test Kitleri, CE belgesi verilmesi için başka firmalardan gönderilmiş maske, tulum ile asılsız düzenlenmiş sahte 'CE' belgeleri ve laboratuvar sonuç belgeleri ele geçirildi.
Yapılan araştırmalarda ve çalışanların polise verdiği bilgilere göre söz konusu laboratuvarda herhangi bir test ve analiz çalışmasının yapılmadığı ortaya çıktı. Firmanın bu şekilde çok sayıda kişi ve kurumlara CE belgesi verdiği belirlendi.
ŞİRKET SAHİBİ VE ÇALIŞANLARI SERBEST BIRAKILDI
Operasyonda gözaltına alınan iş yeri sahibi Hasan K. ile şirket çalışanı Leyla Ç. (23), Başak B. (26) ve Sultan C. (26) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Sorguları tamamlanan 4 şüpheli, "Belgede Sahtecilik" ve "5607 SKM" suçlarından işlem yapıldıktan sonra adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
(Sadık Kahraman/İHA) İstanbul’da analiz merkezine baskın kamerada

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güngören, Güncel

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İstanbul'da analiz merkezine baskın kamerada
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