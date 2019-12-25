Haberler » Güncel » İstanbul'da, apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı - Haber

İstanbul'da, apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı

Maltepe ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

25.12.2019 17:44 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:00 İstanbul'da, apartman girişine bırakılan yeni doğmuş bebek koruma altına alındı

ilçesinde, apartman girişine terk edilen yeni doğmuş bebek, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki bir apartmanın girişine yeni doğmuş bir bebek bırakıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Kısa sürede olay yerine giden ekipler, yanında sırt çantası bulunan puset içindeki yeni doğmuş bebeği, soğuk havadan etkilenmemesi için koruma altına aldı.

Bebeği apartman girişinde bulan ve 155 polis ihbar hattını arayan Atiye Ö. ve Mert L'nin bilgisine başvuran polis, çocuğu bırakan ve güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen kişinin kimliğinin tespiti için çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin Zeynep Atiye ismini verdikleri bebek, sağlık kontrollerinin ardından yaşına uygun bir yurda yerleştirilmek üzere Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Yetkililer, terk edilen kız çocuğuyla ilgili bilgisi olan kişilerin emniyete başvurmasını istedi.


Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:46   Kayseri deaş üyesi çobana tutuklama - Haber
18:46   Putin 5 generali görevden aldı - Haber
18:45   Tarihi Protestan Kilisesi'nde Noel kutlaması - Haber
18:44   Güneydoğu'da kar ve sağanak uyarısı - Haber
18:44   Samsun'un imalat sanayisi kitaplaştırıldı - Haber
18:10   İnternetten saat ile gözlük siparişi verdi, ambalaj içinden kum ve patates çıktı - Haber
17:45   Son dakika: Şule Çet davasında mahkeme gerekçeli kararını tamamladı - Haber
17:39   Meteoroloji uyardı! Bu geceden itibaren birçok ilde kar yağışı etkili olacak - Haber
16:51   Tarihi mezarlık kaçak kazı nedeniyle köstebek yuvasına döndü - Haber
16:22   İstanbul'da İETT otobüsünün önünü kesen bir grup, şoförü darp etmek istedi! - Haber
25.12.2019 18:52:37