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İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı

İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı.

07.04.2020 11:56 | Son Güncelleme: 07.04.2020 11:56
İstanbul'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı
İstanbul 'da aranan 2 hükümlü sahte kimlikle yakalandı.
Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sümer Mahallesi'ndeki yürüttükleri asayiş uygulaması sırasında şüpheli hareketlerde bulunan 2 kişiyi durdurdu. Polis ekipleri şüphelilerin vermiş olduğu H.U. ve S.Ş. adına düzenlenmiş kimliklerin sahte olduğunu belirledi.
Yapılan detaylı araştırmada şüphelilerin 3 ayrı suçtan aranan ve hakkında 7 yıl 2 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Cengiz K. ile 16 ayrı suçtan aranan ve hakkında 11 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mehmet Ö. oldukları ortaya çıktı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Sümer Mahallesi, İstanbul, Güncel
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