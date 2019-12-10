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İstanbul'da aranan DEAŞ zanlısı yol uygulamasında yakalandı

İstanbul'da aranan terör örgütü DEAŞ zanlısı, yol uygulamasında yakalandı.

10.12.2019 14:10 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:10İstanbul'da aranan DEAŞ zanlısı yol uygulamasında yakalandı
'da aranan terör örgütü DEAŞ zanlısı, yol uygulamasında yakalandı.
Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü Motosikletli Timleri ekipleri, Bakırköy D-100 Güney Yan yol üzerinde yaptığı uygulama sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde çalıntı plaka takılı olduğu belirlenen otomobildeki Selahattin D. ve Mehmet B. gözaltına alındı.
Kimlik kontrolü yapılan zanlılardan Mehmet B'nin terör örgütü DEAŞ üyeliğinden arandığı belirlendi. Araçta yapılan aramada ise ön konsol üzerinde sinyal kesici cihaz ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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