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İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı

İstanbul'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı Samsun'da yakalandı.

27.11.2019 17:20 | Son Güncelleme: 27.11.2019 17:26İstanbul'da aranan FETÖ şüphelisi eski binbaşı Samsun'da yakalandı
'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı 'da yakalandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen eski binbaşı Mesut Z'yi gözaltına aldı.
Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandığı İstanbul'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İstanbul, Samsun, Güncel

Kaynak: AA

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