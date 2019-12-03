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İstanbul'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı

İstanbul'da, aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.

03.12.2019 11:38 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:38İstanbul'da aranan hırsızlık şüphelisi yakalandı
'da, aranan yaşı küçük hırsızlık şüphelisi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan ve "Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, hareketlerinden şüphelendikleri 18 yaşından küçük N.K'nın kimlik sorgulamasını yaptı.
Sorgulamasında evden hırsızlık suçundan arandığı ortaya çıkan zanlının üst aramasında ise Şahinbey Caddesi'ndeki bir iş yerinden çaldığı belirlenen kulaklık, akıllı saat ve şarj aleti ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Çekmeköy, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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