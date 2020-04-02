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İstanbul'da asılsız "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest

İstanbul'da asılsız "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest Sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı için yakalanan şahıs serbest kaldı Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında taksilere tek-çift plaka uygulanması kararı sonrası sosyal medya...

02.04.2020 09:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 09:48
İstanbul 'da asılsız "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest
Sosyal medya hesabından asılsız paylaşım yaptığı için yakalanan şahıs serbest kaldı
İSTANBUL - Yeni tip korona virüsle mücadele kapsamında taksilere tek-çift plaka uygulanması kararı sonrası sosyal medya hesabından, " Bağcılar 'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltına" şeklinde asılsız paylaşım yaptığı için Bağcılar polisi tarafından gözaltına alınan şahıs, savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Yeni tip korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında İçişleri Bakanlığı genelge yayınlayarak İstanbul, Ankara ve İzmir'de taksilerin trafiğe çıkışına kısıtlama getirmiş, taksiler bir gece tek plaka, bir gece çift plaka olarak trafiğe çıkmaya başlamıştı. Kararın yürürlüğe girmesini fırsat bilen bir şahıs ise sosyal medya hesabından, "Bağcılar'da bir taksi durağında '0 tek sayıdır çift sayıdır' kavgası: 2 yaralı bir taksici gözaltında" şeklinde bir paylaşım yapmıştı.
Asılsız paylaşımı yapan şahıs serbest
Paylaşımın ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı tespitler sonucunda bilgisayar yazılımcısı Ceyhun T.'yi24 saat geçmeden Çekmeköy'deki evinde kıskıvrak yakalamıştı. Gözaltına alınan şahsa emniyette "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama suçu"ndan işlem yapılmış ve dün öğle saatlerinde Bakırköy Adliyesine sevk edilmişti. Burada savcılık tarafından ifadesi alınan Ceyhun T. serbest bırakıldı.
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İstanbul’da asılsız ’0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası’ paylaşımını yapan şahıs serbest

Kaynak: İHA

Etiketler: Bağcılar, İstanbul, 3. Sayfa

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İstanbul'da asılsız "0 tek sayıdır çift sayıdır kavgası" paylaşımını yapan şahıs serbest
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