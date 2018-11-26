İstanbul Sancaktepe'de Askeri Helikopter Düştü: 4 Asker Şehit Oldu, 1 Asker Yaralı

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düştüğü bildirildi. Bölgeye güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Düşen askeri helikopterde 4 askerimizin şehit olduğu, 1 askerimizin ise yaralandığı bildirildi.

ASKERİ HELİKOPTER DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre Skorsky tipi askeri helikopter, Sancaktepe'de mahalle arasında düştü

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

İki apartmanın arasına düşen helikopterde bulunan 4 asker şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı. Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EĞİTİM UÇUŞU İÇİN HAVALANMIŞTI

Sancaktepe'de düşen UH-1 tipi askeri helikopterin eğitim uçuşu için Samandıra'dan saat 10:32'de havalandığı ve yine Samandıra'ya iniş yapacağı öğrenildi.

EKİPLER ÇALIŞMAYI SÜRDÜRÜYOR

Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor. Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.

İSTANBUL VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI:

İstanbul Valisi Yerlikaya, "Samandıra'da eğitim uçuşu yapan askeri helikopterimiz bilinemeyen sebepten dolayı düşmüştür. 4 şehidimiz, 1 yaralımız var" şeklinde açıklama yaptı.

AKAR OLAY YERİNE GİDİYOR

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, askeri helikopterin düştüğü Sancaktepe'ye giderek incelemelerde bulunacak.

SANCAKTEPE BELEDİYE BAŞKANI ERDEM: ÇOK ÜZGÜNÜZ

Sancaktepe Belediye Başkanı İsmail Erdem de şehit askerler için çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi:

"Burada kara havacılık alayı var. Eğitim uçuşları yapılıyor. Askeri alana yakın bir alanda, bir apartmanın yan bahçesine helikopter düşüyor. Şehitlerimiz var, yaralılar var. Apartmanın yan bahçesine düşüyor. Park 60-70 metre mesafede. Şehitlerimiz var üzgünüz. Sancaktepe içerisinde iki garnizon vardı. Biri taşındı. 1950'den bu yana burada. Helikopterler de eğitim helikopteri olabilir, nakliye helikopteri olabilir. Bölgemizdeki askeri garnizona dair bir kaza. 2009'da yine bir eğitim uçağı düşmüştü. O zaman iki pilotumuz hafif sıyrıklarla kurtulmuştu ama bugün burada bu kazada çok üzgünüm."

İSTANBUL'DA SON 20 YILDA 5 HELİKOPTER DÜŞTÜ

Sancaktepe'de düşen askeri helikopter, son 20 yılda İstanbul'dadüşen 5'inci helikopter oldu. İstanbul'da yaşanan helikopter kazalarında toplam 19 kişi yaşamını yitirdi.

6 Eylül 2018 - İstanbul Maltepe açıklarında düşen Bell 430 tipi helikopterde bulunan Otokar Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil Ünver yaşamını yitirdi. Pilot İsmet Özgür yaralandı.

10 Mart 2017 - İstanbul Büyükçekmece'de Eczacıbaşı Holding'e ait Sikorsky S-76C-2 tipi helikopter TV kulesine çarparak düştü. Kazada helikopterin içinde bulunan 2'si pilot 7 kişi yaşamını yitirdi.

20 Mayıs 2011 - Beykoz'da içinde 3'ü emniyet mensubu 5 kişinin bulunduğu Allouette 2 tipi polis helikopteri, Boğaz'a düştü. Pilot Emniyet Müdür Yardımcısı Kemal Özerbir yaralı kurtuldu. 2'si polis 4 kişi yaşamını yitirdi.

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