26 Kasım 2018, 12:31
»»

İstanbul'da Askeri Helikopter Düştü

İstanbul

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, birinin de yaralandığı helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, birinin de yaralandığı helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlattı.

Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, 4 askerin şehit olduğu olaya ilişkin bir başsavcıvekili ile 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, olay yerindeki incelemelerin devam ettiği öğrenildi. Sancaktepe,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:31