İstanbul'da Askeri Helikopter Düştü - Drone

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.
Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.
Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:30