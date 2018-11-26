İstanbul'da Askeri Helikopter Düştü - Hastane

26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41



26 Kasım 2018 Pazartesi 13:41

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu, 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.Alınan bilgiye göre, Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopter, sokağa düştü.Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, bir asker yaralandı.Yaralı asker, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sürüyor.Sokakta güvenlik şeridi oluşturan polis, vatandaşların olay yerine girişine izin vermiyor.