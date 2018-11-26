İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul
Valiliğinden Samandıra
'da eğitim uçuşu yapan bir askeri düşmesi sonucu 4 askerin şehit olduğu, bir askerin yaralandığı, sivil vatandaşlardan yaralanan olmadığı bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, Sancaktepe
ilçesi Sarıgazi
Mahallesi Fırtına Sokak'ta saat 11.0 sıralarında henüz tespit edilemeyen bir nedenle Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı ve eğitim uçuşu yapan bir askeri helikopterin düştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Kaza neticesinde askeri personelimizden 4 şehidimiz ve 1 yaralımız var. Olay yerinde sivil vatandaşlarımızın yaralandığına ilişkin herhangi bir bilgi yoktur. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir." denildi.
Samandıra,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:22