İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

Sancaktepe
ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralan Ö.Y. Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Sancaktepe'de Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarparak sokağa düşen helikopterden yaralı olarak çıkarılan asker Ö.Y., ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.
Yaralı askerin burada ameliyata alındığı öğrenildi.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
Sancaktepe
26 Kasım 2018 Pazartesi 12:39