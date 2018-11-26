İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu
, İstanbul
'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet, yaralı askere acil şifa diledi.
Soylu, Twitter
'dan yaptığı açıklamada, eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesine ilişkin, "İstanbul'dan gelen helikopter kazası haberiyle yüreğimize ateş düştü. Helikopter
kazasında şehit verdiğimiz evlatlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı evladımıza acil şifalar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.
İstanbul Sancaktepe
'deki helikopter kazasında 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 13:54