26 Kasım 2018, 15:16
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İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü, İstanbul'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü, İstanbul'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.

Kulübün Twitter hesabından yayımlanan mesajda, "İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşanan olayda 4 askerimizin şehit, 1 askerimizin yaralı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı. Sakarya,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:16



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