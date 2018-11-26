İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

Adatıp Sakarya
Büyükşehir Belediye Basketbol Kulübü, İstanbul
'da eğitim uçuşu sırasında askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 asker için taziye mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter
hesabından yayımlanan mesajda, "İstanbul'un Sancaktepe
ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu yaşanan olayda 4 askerimizin şehit, 1 askerimizin yaralı olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerimize acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Sancaktepe'nin Samandıra
Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
Sakarya,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:16