İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Haydarpaşa
Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Samandıra
Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, askeri yetkililerce Adli Tıp Kurumu
'ndan alındı.
Cenazeler, polis eskortu eşliğinde Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
Haydarpaşa,Sancaktepe,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:13