26 Kasım 2018, 18:13
»»

İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde eğitim uçuşu yapan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Samandıra Mahallesi Topçular Caddesi Fırtına Sokak'taki 4 katlı binanın çatısına çarpan askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerin cenazesi, askeri yetkililerce Adli Tıp Kurumu'ndan alındı.

Cenazeler, polis eskortu eşliğinde Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Sancaktepe'nin Samandıra Mahallesi'nde askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı. Haydarpaşa,Sancaktepe,İstanbul
26 Kasım 2018 Pazartesi 18:13