İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde 4 askerin şehit düştüğü helikopter kazasının ardından enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.
Sancaktepe Sarıgazi
Mahallesi Fırtına Sokak'ta sabah saatlerinde başlayan çalışmalar kapsamında olay yerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi
'ne (İBB
) ait vinç ve tırlar getirildi.
Hava koşullarından etkilenmemesi için enkazın üzerine örtülen branda ekipler tarafından kaldırılırken, uzman ekiplerin, kazanın sebebini belirleme çalışmaları sürüyor.
Çalışmalara, Ankara
'dan kaza kırımı için gelen askeri ekibin yanı sıra Olay Yeri İnceleme, Çevik Kuvvet ve Özel Harekat polisleri de katılıyor.
Bu arada vatandaşlar Fırtına Sokak ve çevresindeki evlerin camlarına ve balkonlarına Türk bayrağı astı.