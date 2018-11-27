İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde, askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan
'ın cenazesi, askeri uçakla Muş
'a getirildi.
Şehit Aslan için Muş Hava Meydan Komutanlığında düzenlenen tören, saygı duruşu ve Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.
Törende askeri yetkililer şehidin yakınlarını teskin etti. Vali İlker Gündüzöz
de şehidin yakınlarına başsağlığı diledi.
Şehit Aslan'ın naaşı, defnedilmek üzere ambulansla memleketi Bitlis
'in Güroymak
ilçesine uğurlandı.
Törene, İl Jandarma
Komutanı Albay Bülent Baykal ve kurum amirleri de katıldı.
Şahin Aslan,Muş,İstanbul