İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

Bitlis
Valisi Oktay Çağatay, İstanbul
'un Sancaktepe
ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Çağatay, mesajında, dün İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında Kurmay Pilot
Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever
, teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan
'ın şehit olduğunu belirtti.
Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Bu elim kazada Bitlis Güroymak
nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ı bugün ilçenin Budaklı köyünde defnedeceğiz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun."
Bitlis,Sancaktepe,İstanbul