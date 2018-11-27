27 Kasım 2018, 16:35
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İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi

İstanbul

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde helikopterin düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Çağatay, mesajında, dün İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında Kurmay Pilot Albay Göksenin Aytural Şaylan, Kurmay Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever, teknisyen Astsubay Üstçavuş Emre Vahit Bekli ve Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit olduğunu belirtti.

Çağatay, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu elim kazada Bitlis Güroymak nüfusuna kayıtlı hemşehrimiz şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ı bugün ilçenin Budaklı köyünde defnedeceğiz. Şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanları cennet olsun. Milletimizin başı sağolsun." Bitlis,Sancaktepe,İstanbul
27 Kasım 2018 Salı 16:35