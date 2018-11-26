İstanbul'da Askeri Helikopterin Düşmesi - Bakan Akar Hastanede

İstanbul
Sağlık İl Müdürü Kemal Memişoğlu, Sancaktepe
ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu yaralan Ö.Y.'nin durumuna ilişkin, "Yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ameliyattan çıkıyor şuan." dedi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar
, yaralı askerin durumu hakkında bilgi almak için Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geldi.
Bakan Akar, yetkililerle görüştükten sonra hastanede bulunan şehit askerlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Akar, açıklama yapmadan hastaneden ayrıldı.
Sağlık İl Müdürü Memişoğlu, yaralı Ö.Y'nin ameliyattan çıktığını iade ederek, "Yoğun bakıma alınıyor. Birkaç saat içinde ayrıntılı bilgi vereceğiz. Tabii yoğun bakımda, kritik durumu ama birkaç saat içinde size ayrıntılı bilgi vereceğiz. Ameliyattan çıkıyor şuan." diye konuştu.
Askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuş, bir asker yaralanmıştı.
26 Kasım 2018 Pazartesi 15:12