İstanbul'da ATM'lerden kart kopyalayan 5 kişilik çete yakalandı

İSTANBUL'da ATM'lerden banka müşterilerinin kartlarını kopyalayarak ulaştıkları bilgilerle, vatandaşların paralarını çeken 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin 180 kişinin hesabından para çektikleri ve 328 bin 300 lira vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin ATM'lere aparat yerleştirmeleri ve para çekmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çok sayıda vatandaşın kredi ve banka kartlarından bilgileri dışında para çekildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Emniyet ekipleri, vatandaşların hesaplarından para çekilen banka ATM'lerini incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde bazı şüphelilerin bankaların ATM'lerine kopyalama aparatı ve kamera düzeneği yerleştirdikleri belirlendi. Şüphelilerin, kopyalama aparatıyla ATM'ye para çekmek için gelen vatandaşların kart bilgilerini erişip, ardından yerleştirdikleri kamerayla işlem yapanların şifrelerini öğrendikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu düzenek sayesinde yaklaşık 180 kişinin hesabından 328 bin 300 lira çektikleri belirlendi. Siber polisi, 3 farklı olaya ilişkin 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda ise çok sayıda cep telefonu, pos cihazları, banka kartları ve kopyalama cihazları ele geçirildi.

BAYRAMPAŞA'DA 65 KİŞİNİN HESAPLARINDAN 124 BİN LİRA ÇEKMİŞLER

İlk kart kopyalama olayı Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nin önündeki ATM'den 10 Ocak günü saat 13.20 sıralarında oldu. Para çekmeye çalışan Mehmet Solmaz banka kartını ATM'ye soktuğunda kart yarıya kadar girip kaldı, bunun üzerine kartını geri çıkartırken kart yuvasına yerleştirilmiş bir parçada kartla birlikte çıktı. Olay sırasında Mehmet Solmaz'ın yaşadığı durumu gören Sadık İşeri, iki kişinin ATM'den başka bir aparatı söküp kaçtıklarını söyledi. Bu yaşananlar üzerine çalışma başlatan emniyet ekipleri, C.K. ve O.S.E. isimli şüphelileri güvenlik kameralarından tespit etti. Şüpheliler kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda ise banka kartlarını kopyalamada kullanılan düzenek ve 2 cep telefonu bulundu. Soruşturmayı derinleştiren emniyet ekipleri, şüphelilerin İstanbul 'un birçok noktasındaki ATM'lere kart kopyalama düzeneği yerleştirdikleri belirlerken, 65 kişinin kart bilgilerine ulaşarak 124 bin liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerden C.K.'nın çeşitli suçlardan 15, O.S.E'nin ise 35 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, F.K. isimli şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

KARTAL'DA 107 KİŞİNİN BANKA BİLGİLERİNİ KOPYALAYIP 204 BİN 300 LİRA ÇEKTİLER

İkinci olay ise Kartal'da oldu. Hürriyet Mahallesi, Abdi İpekçi Caddesinde bulunan bir bankanın yetkilileri tarafından 14 Ocak günü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne kart kopyalama konusuyla ilgili olarak ihbarda bulunuldu. Banka yetkilileri, ATM'lerinden sahte çekim yapıldığını bildirdi. Bunun üzerine çalışma başlatan siber polisi, güvenlik kamerası incelemelerinde şüphelinin C.O. olduğunu belirledi. ATM'yi fiziki takibe alan polis, şüpheli C.O.'yu para çekmeye geldiği sırada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 16 kopyalanmış kart, ATM'lerden çektiği 25 bin 400 Lira, 2 cep telefonu ve 2 flash bellek ele geçirildi. Şüpheli C.O. ile bağlantılı oldukları belirlenen O.B., S.K. ve 2 şüphelinin yakalanması için siber polisinin çalışmaları devam ederken, şüphelilerin 107 kişinin banka hesaplarından 204 bin 300 Lira çektikleri tespit edildi. Gözaltına alınan şüpheli C.O. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE 201 KİŞİNİN BANKA VE KİMLİK BİLGİLERİNİ LİSTELEMİŞLER

Son kart kopyalama olayı ise Büyükçekmece'de oldu. Cumhuriyet Mahallesinde görev yapan emniyet ekipleri 21 Ocak günü saat 21.00 sıralarında panelvan tipi bir aracı şüphelenerek durdurdu. Araç içerisinde ve araçtaki F.G. ile G.G. üzerinde arama yapan polis, 12 bin 475 Lira, 8 cep telefonu, 11 simkart, 2 laptop, 2 tablet, 41 kopyalanmış banka kartı, 6 flash bellek, harddisk, 32 kopyalama cihazı ve aparatı, 2 vatandaşların verilerini içeren ajanda, 3 ruhsatsız tabanca ve 5,29 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında çalışma başlatan siber polisi, şu ana kadar 8 kişinin mağdur edildiğini belirlerken, ne kadar para çektiklerinin tespit edilmesi için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. Şüphelilerin flash bellek, laptop, tablet ve ajandalarında yapılan incelemelerde çok sayıda kart bilgisi, yazışma, suç içerikli fotoğraf ve 201 kişiye ait kimlik, kart ve adres bilgilerinin bulunduğu liste ele geçirildi. Şüphelilerden G.G.'nin 20, F.G.'nin ise 9 suç kaydı olduğu öğrenilirken, şüphelilerin bağlantılı olduğu ve firari olan R.E. ile S.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, F.G. isimli şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. G.G. ise çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Belirlenen 3 farklı olayda 180 kişinin dolandırıldığı belirlenirken, 328 bin 300 Liralık vurgun yapıldığı tespit edildi. Şüphelilerin ATM'lere aparat yerleştirmeleri ve para çekmeleri ise güvenlik kameralarına yansıdı.

