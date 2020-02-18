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İstanbul'da az bulutlu hava etkili oluyor

Kentte bugün az bulutlu hava hakim olurken sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.

18.02.2020 10:02 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:02İstanbul'da az bulutlu hava etkili oluyor
Kentte bugün az bulutlu hava hakim olurken sıcaklığın en düşük 3, en yüksek 13 derece olması öngörülüyor.
Valiliğinin hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi.
İstanbul'da bugün havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı bölgede rüzgarın doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi öngörülüyor.
Yarın hava sıcaklıklarının en düşük 4, en yüksek 13 derece; perşembe yağmurlu ve en düşük 5, en yüksek 11 derece olması öngörülüyor.
Cuma günü yağmurlu hava tahmin edilirken sıcaklığın en düşük 6, en yüksek 10 derece olması bekleniyor.

İstanbul, Twitter, Güncel

Kaynak: AA

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