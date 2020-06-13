İSTANBUL'DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER

BEYAZIT'ta metruk bir evde bulunan cesedi bunulan kişinin Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü belirlendi.

13.06.2020 10:17 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:30
BEYAZIT'ta metruk bir evde bulunan cesedi bunulan kişinin Bangladeş uyruklu 3 kişi tarafından gasp edilerek öldürüldüğü belirlendi.
CESET METRUK BİNANIN 3.KATINDA BULUNDU
Beyazıt, Demirtaş Mahallesi, Hayriye Hanım sokak üzerinde 5 Haziran 2020 tarihinde polisi arayan bir kişi metruk binanın 3. katında bir ceset bulunduğu ihbarını yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri kısmen çürümüş cesedin bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti. Üzerinden kimlik çıkmayan cesedin Adli Tıp Kurumunda yapılan incelemede 7 yerinden bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.
ŞÜPHELİLER BANGLADEŞ'Lİ ÇIKTI
Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis önce öldürülen kişinin kimliğini tespit etti. Hayatını kaybeden kişinin 34 yaşındaki Bayram Kaygısız olduğu ortaya çıktı. Bu gelişmenin ardından polis Bayram Kaygısız'ın son olarak birlikte görüldüğü Bangladeş uyruklu 3 şüphelinin kimliğine ulaştı. Polis önceki gün Fatih'te bir adrese yaptığı baskında Bangladeş uyruklu şüpheliler Syed Abu S.(50), Muhammed M.(35), Mohammed D.(60)'ı gözaltına aldı.
ÜZERLERİNDEN ÖLDÜRDÜKLERİ KİŞİNİN CEP TELEFONU ÇIKTI
Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin üzerinden öldürülen Bayram Kaygısız'a ait cep telefonu ile bir adet tespih bulundu. Şüphelilerin cinayeti cep telefonunu gasp etmek amacıyla işledikleri öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. İSTANBUL’DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER

Kaynak: DHA

Etiketler: Bangladeş, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu Haber
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi’nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek Haber
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı Haber
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Son dakika: Beyoğlu’nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı Haber
Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu Haber
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi, Bylock tespit edilmeyen tek kamu kurumu oldu
Edirne’ye girişler 14-17 Haziran’da sınırlandırıldı Haber
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti Haber
Boğularak ölen yeğenlerini taşıyan cenaze aracının önünde diz çöküp, feryat etti
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı Haber
Kıskançlık değil hastalık! Sevgilisinin fotoğrafını beğendiği kadının yüzüne kezzap attı
Haberler››Güncel››İSTANBUL'DA BANGLADEŞLİ DEHŞETİ GASP EDİP ÖLDÜRDÜLER - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

10:56: Büyükşehir Belediyesi'ne TÜRÇEV'den ödül - Haber 10:55: Yağmur suyu sorununa 3 ilçede neşter vuruluyor - Haber 10:54: ADIYAMAN YILANLAR 15 GÜN DAHA GÖRÜLMEYE DEVAM EDECEK - Haber 10:53: Düğünden evlerine dönen çift çöken tavanla hayatlarının şokunu yaşadı - Haber 10:53: Lübnan'da ekonomik kriz protestoları: 40 yaralı - Haber 10:13: Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek - Ekonomi 10:01: Son dakika: Beyoğlu'nda bir iş yerinde patlama meydana geldi, 5 kişi yaralandı - Haber 09:37: Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu - Haberler 00:01: Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haber 20:16: Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı - Haberler