İstanbul'da banka soygunu girişimi! Çevreye kurşun yağdırdı

Avcılar'da E-5 yan yol üzerinde bulunan bir banka şubesine kuru sıkı silahla gelen şahıs çevreye ateş etti.

KURU SIKI TABANCAYLA DEHŞET SAÇTI

Edinilen bilgilere göre olay Avcılar E-5 Yanyol'da bulunan bir banka şubesinde yaşandı. Banka şubesine elindeki kuru sıkı tabancayla gelen M.T. isimli zanlı, bir el ateş etti. Banka şubesini soyma girişiminde bulunan zanlı, büyük paniğe neden oldu.

ZANLI KISA SÜREDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Soygun girişiminin polis telsizlerinden anons edilmesiyle bölgeye yakın olan trafik polisleri duruma müdahale etti. Banka şubesine gelen trafik polisleri, zanlıyı kısa sürede etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan zanlı, polis merkezine götürüldü.