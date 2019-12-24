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İstanbul'da, bankadan soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

Avcılar'da, bir bankayı soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.

24.12.2019 18:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 18:46 İstanbul'da, bankadan soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı
'da, bir bankayı soymaya çalışan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu üzerindeki bir banka şubesine giden M.T, tabancayla birkaç el ateş etti.
Kuru sıkı tabanca kullandığı iddia edilen şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.
Valiliğinin açıklaması
İstanbul Valiliğinden de konuya ilişkin yapılan açıklamada, Avcılar ilçesindeki bir banka şubesine yönelik
silahlı saldırı ihbarı üzerine, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle olay
yerine sevk edildiği belirtildi.
Açıklamada, silahlı soygun teşebbüsünde bulunduğu tespit edilen M.T'nin görevli ekiplerce etkisiz hale getirilerek, silahıyla yakalandığı kaydedildi.

D-100 Karayolu, İstanbul, Avcılar, Güncel

Kaynak: AA

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