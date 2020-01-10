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İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı

İSKİ verilerine göre, en son 2014'te yaşanan su seviyesindeki azalmanın ardından İstanbul 6 sene sonra alarm verdi. Üç gün boyunca etkili olan yağışlar ile bu sene su seviyesi aylardır ilk defa yüzde 50'nin üzerine çıktı.

10.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 10.01.2020 14:55

'da 3 gün boyunca etkili olan sağanak barajlardaki su seviyesini artırdı. İstanbul'da 26 2019'da yüzde 33,54 olarak ölçülen doluluk oranı yüzde 52,19'a kadar yükseldi.

EN FAZLA YAĞMUR SUYU ELMALI'YA

En fazla yağmur alan baraj, yüzde 96,88 ile Elmalı oldu. Ömerli barajında doluluk yüzde 65,40 olarak ölçüldü. Alibeyköy barajında da doluluk oranı yüzde 61,86.

KRİTİK SEVİYEYE KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Kurak geçen yaz ve sonbahar aylarının ardından alarm vermeye başlayan barajlardan bazılarında su kritik seviyeye kadar düşmüş ve kullanım dışı kalmıştı.

İstanbul'da baraj doluluk oranları aylardır ilk defa yüzde 50'nin üstüne çıktı

İstanbul, Aralık, Ekonomi


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