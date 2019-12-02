İstanbul'da barajlar alarm veriyor! İSKİ Genel Müdürü tasarruf çağrısı yaptı

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.

İSKİ GENEL MÜDÜRÜ'NDEN TASARRUF ÇAĞRISI

CNN TÜRK'te A'dan Z'ye programına katılan telefonla bağlanan İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un ne kadar suyu kaldığını açıkladı. İstanbul'un barajlarındaki su seviyesinin yüzde 36'lare düşmesi üzerine, 'İstanbul'un 100 günlük su kaldı' iddialarına İSKİ'den yanıt geldi. İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu İstanbul'un 310 milyon metreküp suyu olduğunu belirtip tasarruf çağrısı yaptı.

"KAMU SPOTU ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Küresel iklim değişikliği nedeniyle eskiden Eylül-Ekim aylarında aldıkları yağışları artık ancak Kasım-Aralık döneminde alabildiklerini belirten Mermutlu, "Burada iki aylık bir kaybımız olur, onu kapatmak için tasarruf yapmamız gerekiyor, bunla ilgili vatandaşlarımızı uyaracak kamu spotu çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Dünkü yağışlardan 2 milyon metreküp civarında su aldıklarını söyleyen İSKİ Genel Müdürü, "İstanbul'da su bitmiyor, İstanbullular rahat olabilir" dedi.