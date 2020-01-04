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İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK YÜZDE 39'A YÜKSELDİ

Son 15 günlük yağışlarla yaklaşık yüzde 5 artış olduistanbul DHA - İSTANBUL'da Aralık ayında yüzde 33'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yağışların ardından yüzde 39'a yükseldi.

04.01.2020 11:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 11:50 İSTANBUL'DA BARAJLARDAKİ DOLULUK YÜZDE 39'A YÜKSELDİ

Son 15 günlük yağışlarla yaklaşık yüzde 5 artış oldu

istanbul DHA - İSTANBUL'da ayında yüzde 33'e kadar düşen barajlardaki doluluk oranı yağışların ardından yüzde 39'a yükseldi.

kurak bir sonbahar geçirdi. Barajlardaki doluluk oranı yüzde 33'e kadar düştü. 2 Aralık'ta son 10 yılın en düşük doluluk oranının ardından barajlar son 15 günlük yağışlarla dolmaya başladı. 21 Aralık'ta yüzde 33.98 doluluk oranı ölçülen barajlardaki doluluk bugün ise yüzde 39,02 olarak ölçüldü. Önümüzdeki günlerde beklenen yağışlarla barajların daha da dolması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Barajlardan görüntü



İstanbul, Aralık, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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