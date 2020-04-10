Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70'i geçti

İstanbul'da Mart ve Nisan ayında yağan yağmurlar barajların doluluk oranını arttırdı.

10.04.2020 14:05 | Son Güncelleme: 10.04.2020 14:05
İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70'i geçti
İstanbul 'da Mart ve Nisan ayında yağan yağmurlar barajların doluluk oranını arttırdı. Son yağan yağmurlar ile birlikte barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70 seviyesini geçti. Öte yandan uzmanlar ise korona virüs nedeni ile evlerinden çıkmayan İstanbulluların suyu idareleri kullanmamaları durumunda tehlike yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar, vatandaşlara hijyen ve evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken akıllara mega kent İstanbul'da barajların doluluk oranları geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70 seviyesini geçtiği görüldü. En son yüzde 70 seviyesini Temmuz 2019'da gören barajların doluluk oranları Aralık 2019'da yüzde 36.67 seviyesine kadar düşerek büyük korku yaşanmasına neden olmuştu.
SON 10 YILIN İKİNCİ EN DÜŞÜK SEVİYESİ
Diğer taraftan barajların yüzde 70 doluluk seviyesi geçtiğimiz yılların Nisan ayları ile karşılaştırıldığında son 10 yılın en düşük ikinci seviyesini olarak ölçüldü. 2014 Nisan ayında yüzde 33.48 seviyesine kadar düşen doluluk oranı, bir yıl sonra aynı ayda (2015) yüzde 96.68 seviyesine kadar çıkmıştı. Barajların son 4 yıllık Nisan ayı doluluk oranı ise şöyle; 2016 yılında yüzde 87.12, 2017 yüzde 87.94, 2018 yüzde 91.30, 2019 yüzde 92.77.
UZMANLAR UYARDI
Öte yandan İstanbul'da her ne kadar barajların doluluk oranı yüzde 70 seviyesine kadar çıksa da uzmanlar tedbirin elden bırakılmaması yönünde sürekli uyarılarda bulunuyor. Özellikle korona virüs dolayısı ile evlerinden çıkmayan vatandaşların su kullanımının artacağı yönünde bilgiler paylaşan uzmanlar suyun idareli kullanılmaması durumunda yaz aylarında tehlike yaşanabileceğini belirtti.
İstanbul'da barajların doluluk oranı ise şöyle; "Ömerli yüzde 97.97, Pamuçdere yüzde 23.47, Sazlıdere yüzde 44.87, B. Çekmece yüzde 44.15, Alibeyköy yüzde 39.41, Terkos yüzde 73.35, Kazandere yüzde 36.65, Elmalı yüzde 89.29, Darlık yüzde 100, Istrancalar yüzde 95.37"
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var Haberler
Dünyaca ünlü Türk Doktor Mehmet Öz: Dünyada iki farklı koronavirüs var
CHP’li vekilin ’Can kaybı rakamları doğru değil’ sözleri Meclis’te tansiyonu yükseltti Haberler
CHP'li vekilin "Can kaybı rakamları doğru değil" sözleri Meclis'te tansiyonu yükseltti
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak Haberler
Havacılık devi, koronavirüs nedeniyle 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir Haberler
Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı: 5 ilimizde sokağa çıkma yasağı gelebilir
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin Haberler
Yaparken değil, kameraları görünce utandı: Ne olur çekmeyin
53 milyon liralık çoban desteği 18.00’den sonra hesaplara yatacak Haberler
53 milyon liralık çoban desteği 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Türkiye’nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı Haberler
Türkiye'nin konuştuğu görüntünün ardından yasak aşk ve büyü çıktı
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan’da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek Haberler
Koronavirüsün kuluçka dönemi 12 Nisan'da bitiyor! Salgın gerilemezse sokağa çıkma yasağı getirilecek
Haberler ›› Güncel ››İstanbul'da barajların doluluk oranı aylar sonra yüzde 70'i geçti - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:54: Eyüpsultanlı öğrenciler, online deneme sınavlarına girecek - Haber 14:53: Burdur'da Polis Haftası kutlamaları - Haber 14:53: AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş: "Dünyanın ekonomik ve siyasal yeni bir mimariye ihtiyacı var" - Haber 14:52: Trabzon'da "özel gereksinimli" kişiler kurallara uyarak sokağa çıkabilecek - Haber 14:52: Kırşehir'de koronavirüs fırsatçısı firmaya operasyon - Haber 14:14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Konseyi Zirvesi'nde yaptığı konuşmayı Kutadgu Bilig'den mesajla bitirdi - Haberler 13:15: Koronavirüs salgını Çin'in aklını başına getirdi: Köpek eti yemek yasaklanıyor - Haber 11:12: Yaşlı kadını dolandırırken utanmadı, kameraları görünce "Ne olur çekmeyin" dedi - Haberler