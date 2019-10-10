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İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde fetih suresi okundu

ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİHaber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHA Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dualar edildi.

10.10.2019 08:51İstanbul'da 'barış pınarı harekatı' için camilerde fetih suresi okundu

ÇAMLICA CAMİİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Ali Kerem BENGİ-Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Diyanet İşleri Başkanlığınca, Barış Pınarı Harekatı'nın zaferle sonuçlanması için, sabah namazında yurt genelindeki bütün camilerde Fetih Suresi okunup dualar edildi. Fatih Camii'nde dua sırasında vatandaşlar gözyaşlarını tutamadı.

Fetih Suresi'nin okunması sırasında Çamlıca Camii havadan görüntülendi.

Görüntü Dökmü:

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-Çamlıca Camii havadan görüntüler

-Cami girişinden görüntüler

-Cami içinden görüntüler

-Dua okunması

-Binali Yıldırım'ın camide görüntüsü dua etmesi

-Fatih Camii'nden görüntüler

-Camide vatandaşların dua okuması

-Camide gözü yaşlı dua eden bazı vatandaşlar

-Genel ve detaylar

10.10.2019 - 07.37 Haber Kodu : 191010023



Barış Pınarı Harekatı, Çamlıca, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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