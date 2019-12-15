Haberler » Güncel » İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haber

İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü

İstanbul Bağcılar'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

15.12.2019 06:04 | Son Güncelleme: 15.12.2019 06:04İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü
'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
uyruklu Mir Şehzad Rabi'nin kullandığı 34 MM 8394 plakalı motosiklet, TEM Fatih Sultan Mehmet Köprüsü mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bariyerlere çaptı.
Çarpmanın etkisiyle yolda sürüklenen sürücü hayatını kaybetti. de iki parçaya ayrıldı.
İncelemenin ardından ölen kişinin cesedi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan TEM yolu, belediye ekiplerinin temizlik çalışması sonrası normale döndü.

Afganistan, Motosiklet, Bağcılar, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

06:23 TEM Otoyolu'nda motosiklet kazası: 1 ölü - Haber
06:20 Tem otoyolu'nda motosiklet kazası 1 ölü - Haber
06:16 İstanbul'da panelvanla otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Haber
06:10 TEM OTOYOLU'NDA MOTOSİKLET KAZASI: 1 ÖLÜ - Haber
06:04 İstanbul'da bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü öldü - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
21:02 Tahran'da hava kirliliği nedeniyle yarın okullar tatil edildi - Haber
21:00 3,5 yaşındaki çocuk, kendi kendine İngilizce öğrendi - Haber
15.12.2019 06:24:33